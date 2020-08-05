Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı

Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, hasta nakli için hastaneye giden ambulansla kavşakta dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kazada araçlar hasar gördü.
Kaza akşam saatlerinde, Kaynarca ilçe merkezinde meydana geldi. Hasta nakli devlet hastanesine giden 54 E 8400 plakalı ambulans ile kavşaktan dönüş yapan Y.A.'nın kullandığı 54 AAB 135 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulans ile otomobil hasar gördü. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri ile otomobil sürücüsü kazanın şokunu yaşadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER
2020-08-05 21:00:52
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