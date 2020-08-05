Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 

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Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Karasu Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. 10 ACB 733 plakalı hafif ticari araç ile yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 5 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralanan bazı kişiler kendilerini araçlardan dışarı attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yaralılar Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2020-08-05 22:03:19



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