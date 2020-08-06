Tırın lastiğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda seyir halindeki bir tırın lastiğinde çıkan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Akyazı ilçesi D140 karayolu Kuzuluk mevkiinde seyir halinde olan bir tırda meydana geldi. Seyir halinde olan 54 FF 442 dorse plakalı tırın lastiğinde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridinde durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erlerince yanan lastik söndürüldü. Dorseye sıçramadan söndürülen yangın olası bir faciayı önlerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.