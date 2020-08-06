Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI
Sakarya´nın Karasu ilçesinde 54 BD 071 plakalı otomobil ile 10 ACB 733 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazada otomobilde bulunan Sibel Mol (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Sibel Mol'un kardeşi Ahmet Mol, hafif ticari araçta bulunan Kenan Ceylan, Ali Zeybek, Mustafa Ceylan, Ayşe Ceylan, R.Y. ve K.C.´nin ise hastanelerde tedavilere devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ
2020-08-05 23:55:39
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