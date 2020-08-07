SAÜ İşletme Fakültesinde Dekanlık Devir Teslimi yapıldı

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesinde Dekanlık Devir Teslim Töreni düzenlendi.

2014 yılından beri İşletme Fakültesi Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, görevini Prof. Dr. Mustafa Cahit Ungan’a devretti. Fakülte Dekanlığında yapılan törene Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile fakülte akademik ve idari personeli de katıldı.

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