Serdivan’da tüm işletmelere korona denetimi

Türkiye genelinde gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Serdivan’a geldi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İlçe Kaymakamı Muhsin Çatmadım’la birlikte denetlemelere katılan İnce yetkililerden bilgi alırken bölge esnafıyla ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan Yardımcısı İnce; Serdivan’da insan hareketliliğinin en yoğun olduğu noktalardaki denetimlere kurum yöneticileri ile birlikte katılırken, Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçenin genelindeki tüm işletmeleri ve pazar yerlerini tek tek gezdi. İşyeri sahiplerini son genelgeler kapsamında bilgilendiren ekipler; vatandaşların sağlığı için tüm işletmelerde hijyen, mesafe ve maske konusunda alınan kararlara mutlak surette uyulmasının önemine değinirken ayrıca çalışanların yanı sıra işletmeye gelen müşterilerin de bu kurallara riayet etmelerinin gerekliliğini tek tek anlattılar.

Denetimler kapsamında maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayan işyerleri ile ilgili de tutanak tutularak işlem yapıldı.

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