Vatandaşların uğrak noktası olan yaylalarda çevre kirliliği artıyor Keremali Göl Yaylası’ndaki kirlilik tepkiye neden oldu

Son zamanlarda vatandaşların uğrak noktaları olan yaylalarda yaşanan yoğunlukla birlikte çevre kirliliği de artmaya başladı. Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Keremali Göl Yaylası’nda doğa ve güzel havanın tadını çıkararak daha sonrasında ise gelişi güzel bir şekilde çevreye çöplerini atan vatandaşlar tepkiye sebep oldu.

Birçok yayla havalarında ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak noktası olmaya başladı. Bununla birlikte eşsiz doğa güzelliklerini barındıran yaylalarda oluşan kirlilik de artmaya başladı. Sıcaklardan bunalan veya yayla havasını çıkartmak isteyen vatandaşlar, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bin 543 rakımlı Keremali Göl Yaylası’nın yolunu tuttu. Yakınlarıyla birlikte güzel havanın tadını çıkartan bazı vatandaşların bıraktığı çöpler ise tepkiye neden oldu.

Oluşan yoğunlukla birlikte artan kirliliğe dikkat çekebilmek için bir vatandaş gittiği yaylayı görüntüledi. Doğadaki canlıların da zarar gördüğünü, çektiği video ile gözler önüne seren vatandaş, “Piknikçilerin hafta sonu gelip, doğaya bıraktıkları çöpler. Doğa her geçen gün kirleniyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Birçok piknikçinin, yaylada çöpler için tel örgü ile çevrilen alana çöplerini bıraktığını görürken, bazılarının ise çevreye gelişi güzel bırakması vatandaşların tepkisine yol açıyor.

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