Yeni Kadın Doğum Hastanesi 370 yatak ve 403 personel ile hizmete girecek Hizmete girecek ve otel konforunda hizmet verecek hastaneye son inceleme Vali Kaldırım’dan

Sakarya yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 8 kat olarak 48 bin 390 metrekarelik kapalı alanda 370 yatak ile otel konforunda 403 personel ile hizmete girecek. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Pazartesi günü hizmete geçmesi planlanan hastanede incelemelerde bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 3 gün sonra hizmet vermeye başlayacak olan yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde incelemelerde bulundu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 10 Ağustos Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. 30 yataklı kadın hastalıkları ve doğum servisi, 165 yataklı çocuk hastalıkları servisi ve 75 yatak yoğun bakımı olmak üzere hastanede toplamda 370 yatak sayısı bulunacak. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları Acil Hizmetleri, 5 ameliyat salonu ameliyat hizmetleri, yeni doğan çocuk yoğun bakım üniteleri, Perinatoloji Merkezi, Tüp Bebek Ünitesi, Hastaya Özel odalarda doğum hizmetleri, 8 yataklı anne oteli, tüm hasta odalarına nitelikli hasta odası (lavabo ve banyo) son teknoloji görüntüleme hizmetleri bünyesinde tedaviler yürütülecek.



48 bin 390 metrekarelik kapalı alana sahip hastanede 403 personele görev

Toplamda 8 kat olarak hizmet verecek olan hastane binası 48 bin 390 metrekarelik kapalı alana sahip. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları alanı 35 dönüm olmakla birlikte iki bina içi toplam 95 dönüm. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 20, Çocuk Hastalıkları Uzmanı 20, Çocuk Cerrahisi Uzmanı 2, Ebe hemşire 200, 83 temizlik, 65 sekreter, 10 güvenlik, 1 diyetisyen, 1 psikolog ve 1 sosyal çalışmacı ile birlikte hastanede toplam 403 personel görev yapacak.



Otel konforunda hizmet

Her odasında; lavabo, banyo, televizyon, buzdolabı, soğutma ve ısıtma sistemlerinin olduğu odalar adeta otel konforunu aratmayacak. 8 yataklı anne oteli, tüp bebek ünitesi, 300 araçlık otopark alanına ilaven 330 araçlık otopark alanıyla toplam 630 araçlık otopark alanına sahip olan hastane son teknolojik cihazlar ile de donatıldı.



75 yataklı yoğun bakım hizmeti

20 yataklı erişkin çocuk yoğun bakım ünitesi, 10 yataklı birinci basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 20 yataklı ikinci basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 20 yataklı üçüncü basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 5 yataklı yoğun bakım izolasyon odası olmak üzere toplamda 75 yataklı yoğun bakım hizmetleri bulunan hastane günler sonra vatandaşın hizmetine açılacak.



Hastaneyi incelediler

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ile birlikte hastaneyi ziyaret etti. Hastanenin servislerini gezip personel ile sohbet eden Vali Kaldırım, bilgi aldı.

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