Toyota Fabrikasında çıkan yangında 2 işçi yaralandı Üretime ara verilen fabrikada faciadan dönüldü

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Fabrikasında planlı bakım arası çalışmaları sırasında boya prosesinde çıkan yangın esnasında 2 işçi yaralandı. Üretime ara veren ve bakım çalışmalarının olduğu fabrikada facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de planlı bakım çalışmalarının yapıldığı fabrikada üretime ara verilmişti. Planlı bakım arası çalışmaları sırasında boyahane bölümünde boya hazırlama prosesi aniden alev aldı. Toyota Türkiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olası bir riske karşı destek amaçlı ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez ve Dörtyol Grup Amirliği itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangın esnasında yaralanan 2 işçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ekiplerce tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, boya bölümünün bir kısmında hasar oluştu.

Yaralılardan birinin tamamlanan tedavisi sonrasında hastaneden taburcu edildiği öğrenilirken, diğer bir yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Üretim konusunda herhangi bir aksama yaşanmayacağını bekleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzmanları, yangının çıkış sebebinin de araştırıldığını belirtti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den konu ile ilgili yapılan açıklamada ise “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan üretim tesislerinde 8 Ağustos Cumartesi günü saat 09.01’de çıkan yangın sonrasında ilk müdahalenin Toyota Türkiye ekipleri tarafından yapıldığını ve yangının kısa süre içerisinde tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 09.01’de planlı bakım arası çalışmaları sırasında boyahanesindeki boya hazırlama prosesinde ani alevlenme sonucu sadece ilgili ünitede çıkan kısmi yangında, ilk müdahalenin Toyota Türkiye ekipleri tarafından yapıldığını ve yangının kısa süre içerisinde tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Olası bir riske karşı destek amaçlı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer itfaiye ekiplerinin fabrikaya çağırıldığı olayda, bir yaralının hastanede tedavisine devam edilirken, diğer yaralının taburcu edildiği belirtildi. Üretim konusunda herhangi bir aksama yaşanmayacağını bekleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye uzmanları, yangının çıkış sebebinin de araştırıldığını belirtti” ifadelerine yer verildi.

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