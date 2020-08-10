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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdivan’da salonlara korona virüs denetimi

İHA

Serdivan’da salonlara korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında Serdivan’daki düğün ve nikah salonları korona denetimine tabi tutuldu.
Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; geçtiğimiz hafta yurt genelindeki denetimler kapsamında Serdivan’daki tüm işletmelerin de tek tek denetlendiği ifade edilirken, son olarak tüm salonların ve organizasyonlara ev sahipliği yapan işletmelerin de İçişleri Bakanlığı’nın düğün ve nikah salonlarına yönelik yayınladığı genelge kapsamında korona denetimine tabi tutulduğu belirtildi.
Yaz mevsimi ile artış gösteren düğün, nişan ve sünnet organizasyonlarında vatandaşların daha kalabalık ortamlarda bir araya gelmeleri, zaman zaman korona tedbirlerine uyulması konusunda aksaklıkların yaşanması üzerine bu denetimlerin gerçekleştirildiği ifade edilirken, alınan tüm tedbirlerin ve yapılan denetimlerin merkezinde vatandaşların sağlığının korunmasının yer aldığı dile getirildi. Zabıta ekipleri ilçe genelindeki kontrolleri emniyet personeli ile birlikte gerçekleştirdi.
Denetimlerde katılımcıların yanı sıra organizasyon sahipleri de sosyal mesafe, masa düzeni, eğlence sırasında mesafenin korunması, maske kullanımı ve el hijyenin sağlanması konularında uyarıldı. Genel olarak Serdivan’daki işletmelerin gerekli tedbirleri aldıkları ve kurallara uydukları belirtilirken, eksiklik tespit edilen işyerlerinin de uyarılarak süre verildiği ve süre sonunda tekrar denetime tabi tutulacağı belirtildi.

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