Sakarya´da orman yangını (2)



YANGIN SAMAN BALYA MAKİNESİNDEN ÇIKMIŞ

Sakarya´nın Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi´nde orman yangının saman balyası makinesinden kaynaklandığı belirlendi. Saman deposunun yanında bulunan saman balyası makinesinde başlayan yangının kuruyan otlara daha sonra ormana sıçradığı öğrenildi. Yangının saman deposu arkasındaki balya makinesinden çıktığını belirten Hasan Arvasi isimli vatandaş, "Burada saman deposunun arkasında balya makinesi yanmış. Buradan da tarlaya ve ormana sıçramış. Ekipler söndürmeye çalışıyor" dedi.

Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, "Yangına 2 helikopter, 15 arazöz ve 8 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Bolu, Eskişehir ve Bursa´dan takviye ekipler istedik. Yerleşim yerini yoğun duman kapladı. Bu durum vatandaşlarda paniğe neden oldu. Büyük bir güçle yangını kontrol altına almak için mücadele veriyoruz. Şu anda önceliğimiz yangını kontrol altına almak. Büyük bir ekiple söndürme çalışması yapıyoruz. Rüzgarın etkisiyle yangını kontrol altına almak işimizi zorlaştırıyor" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise yangının yerleşim yerine zarar vermeden söndürülmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek "Ekiplerimiz yangın bölgesinde. Havadan ve yerden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yerleşim yerine ulaşmadan yangını söndürmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Taraklı Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-11 17:56:40



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