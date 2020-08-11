Sakarya'da orman yangını (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sakarya´nın Taraklı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın 8 hektarlık alanda etkili olurken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı Naci Düzgün´e ait balya deposunda devam eden yangının söndürülmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden 7 personelin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki tedavilerinin ardından görevlerine döndükleri öğrenilirken, dumandan etkilenen 3 vatandaşın ise Taraklı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Taraklı Ramiz Kaan OKTAR
2020-08-11 20:05:06
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