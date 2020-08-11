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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da orman yangını (3)

DHA

Sakarya'da orman yangını (3)


YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 
Sakarya´nın Taraklı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın 8 hektarlık alanda etkili olurken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı Naci Düzgün´e ait balya deposunda devam eden yangının söndürülmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden 7 personelin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki tedavilerinin ardından görevlerine döndükleri öğrenilirken, dumandan etkilenen 3 vatandaşın ise Taraklı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Taraklı Ramiz Kaan OKTAR
2020-08-11 20:05:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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