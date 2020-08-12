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SAÜ’lü öğrenciler uzaktan eğitimden memnun Araştırma sonucunda yüzde 90’a yakın memnuniyet ortaya çıktı

İHA

Uzaktan eğitimde 20 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye'nin öncüsü olan Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) yapılan araştırmada, uzaktan eğitimi tercih eden öğrencilerin, bu tercihlerinden dolayı özellikle pandemi döneminde oldukça memnun oldukları ortaya çıktı.

SAÜ’lü öğrenciler uzaktan eğitimden memnun Araştırma sonucunda yüzde 90’a yakın memnuniyet ortaya çıktı

Uzaktan eğitimde 20 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye’nin öncüsü olan Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) yapılan araştırmada, uzaktan eğitimi tercih eden öğrencilerin, bu tercihlerinden dolayı özellikle pandemi döneminde oldukça memnun oldukları ortaya çıktı.
Uzaktan eğitimde Türkiye’nin en köklü okullarından biri olan Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile yapılan çalışmada, öğrencilerin uzaktan eğitim sistemiyle öğrenimlerine devam ettiklerinden dolayı son derece memnun oldukları ortaya çıktı. Ankete katılan öğrencilerin tamamı, Adapazarı Meslek Yüksekokulunda aldıkları uzaktan eğitim sisteminden memnun olduklarını söylediler. “Pandemi sürecinde Uzaktan Eğitimi tercih etmenizden dolayı ne kadar iyi bir karar verdiğinizi düşündünüz mü?” sorusuna ise öğrencilerin yüzde 86’sı “evet” yanıtını verirken, yüzde 11’i fikrinin değişmediğini söyledi.
Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Osman Hamdi Mete, yaptıkları araştırmada, öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili tercihlerin nedenlerini öğrenmek istediklerini belirterek, “YÖK verilerinde öğrencilerimizin yaş ve eğitim durumları gibi verilerini görebiliyoruz. Biz uzaktan eğitimi tercih eden öğrencilerimizin, bu tercihlerini neden yaptıklarının ayrıntılarını sorgulamak istedik. Öğrencilerimizin büyük bölümü, çalışırken bir taraftan da kariyer ve mesleki becerilerini artırmak için uzaktan eğitimi tercih ediyorlar” dedi.

Öğrenciler istedikleri zaman dersleri izliyor
YÖK verilerine göre öğrencilerin 3’te ikisinin uzaktan eğitimi ikinci üniversite olarak tercih ettiklerinin ortaya çıktığını belirten Mete, “Ankete katılan öğrencilerimizin yaş ortalaması 30 civarında. Yüzde 80’i ise iş hayatına katılmış ve meslek sahibi. Türkiye’nin uzaktan eğitimde öncülerinden olan okulumuzdaki sistemde öğrencilerimiz isterlerse canlı derslere katılabiliyorlar, katılamayanlar ise ders videolarını sisteme girerek istedikleri zaman izleyip, ders notlarını sistemden indirebiliyorlar. Canlı derslerde olan sohbet ve iletişim imkânlarının hepsi aslında uzaktan eğitim sistemimizde de mevcut. Ama sistemin öğrencileri eğitim alma zamanı bakımından özgürleştirdiği kesin. Zaten uzaktan eğitimi tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden biri de bu. Dersleri istedikleri zaman takip ve zaman esnekliği” diye konuştu.

Pandemi bizi etkilemedi
Uzaktan eğitim sisteminde kısa sınavlar, ödevler ve vizelerin sistem üzerinden yapıldığını, sadece senede 2 defa final sınavlarına öğrencilerin Sakarya’ya geldiklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Mete, “Pandemi bizi hiç etkilemedi. Final sınavlarını da sistem üzerinden yaptık ve dönemi sıkıntısız bir şekilde atlattık. Sakarya Üniversitesi, uzaktan eğitim tecrübesiyle bu dönemde oldukça başarılı oldu. Bunda sistemi sürekli olarak yenilememiz ve geliştirmemizin katkısı da çok oldu. Zaten anketimize katılan öğrencilerimizin tamamı, Adapazarı Meslek Yüksek Okulunu tercih ettiklerinden dolayı memnun olduklarını ve başkalarında da tavsiye ettiklerini belirttiler. Bu da bizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

Bu sene üç yeni bölüm
“Bilgisayar Programcılığı”, “İnternet ve Ağ Teknolojileri”, “Mekatronik”, “Elektronik Teknolojisi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” programlarının yanı sıra bu sene “Web Tasarımı ve Kodlama”, “Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği” ve “Acil Durum ve Afet Yönetimi” programlarına da öğrenci alacaklarını vurgulayan Mete, “Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de kontenjanlarımızın tamamının dolmasını bekliyoruz. Uzaktan eğitim sistemindeki öğrencilerimizin tamamının sistemden memnun olmaları bizleri de mutlu ediyor. Sakarya Üniversitesinin uzaktan eğitimde de bir marka olmasının da en önemli tercih nedenlerinden biri olduğunu görüyoruz. Tercih dönemlerinde bizlere çok sayıda mail ve telefon geliyor ve hepsini mutlaka cevaplıyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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