Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Küçükyılmaz oldu Başhekim Ünal Küçükyılmaz, tecrübelerini Hendek’te sürdürecek

– Eski Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olan ve son olarak Özel Beyhekim Hastanesi’nde Başhekimlik görevini sürdüren Dr. Ünal Küçükyılmaz, Hendek Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sedat Aydın’ın başhekimlik görevi süresi doldu. Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yapan ve son olarak ise Özel Beyhekim Hastanesi’nde Başhekimlik görevini başarı ile sürdüren Dr. Ünal Küçükyılmaz, görevi sona eren Aydın’ın yerine Hendek Devlet Hastanesine Başhekim olarak atandı. Bakanlıkta üst düzey görevlerde de bulunan başarılı hekim Küçükyılmaz, tecrübelerini Hendek Devlet Hastanesinde devam ettirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.