Yakıt tankı söküm sırasında alev aldı

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Nuri KURU/ AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, doğal gaz dönüşümü için sökümü yapılan yakıt tankı alev aldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde öğle saatlerinde çıktı. Faruk Ekinci´ye ait binada, doğal gaz dönüşümü için sökümü yapılan yakıt tankı alev aldı. Faruk Ekinci, yangına ilk müdahaleyi yaptı, söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, alev alan yakıt tankını söndürdü.

Yangınla ilgili tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-08-12 17:34:06



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