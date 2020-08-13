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Sakarya´da toplu taşıma araçlarında maske denetimi

DHA

Sakarya´da toplu taşıma araçlarında maske denetimi


Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarını durdurarak, maske kontrolü yaptı. Yolcular, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde oluşturulan kontrol noktası üzerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçları durdurarak, maske denetimi yaptı. Denetimlerde hem sürücüler hem de yolcular uyarılırken, zabıta memurları maske kullanımı ve sosyal mesafeyle ilgili bilgi verdi. Araçlardaki doluluk oranlarıyla ilgili olarak da kendilerine ihbarda bulunulabileceklerini belirten zabıta memurları, bir sonraki denetimden itibaren ceza kesileceğini de belirtti.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-08-13 12:55:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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