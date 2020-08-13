Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı

Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kimyasal madde yüklü tanker devrildi. Yaralanan sürücü tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri çıkışı D-650 karayolunda meydana geldi. Bilecik yönüne giden G.B. yönetimindeki 34 BG 0273 plakalı sodyum hidroksit yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada G.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan G.B., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım, tankerin kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR
2020-08-13 12:59:22
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