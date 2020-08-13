Taraklı´da yine orman yangını



Ramiz Kaan OKTAR/TARAKLI (Sakarya),(DHA) - SAKARYA´nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Küçük bir alanda etkili olan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Taraklı ilçesi Hacı Yakup Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 2 itfaiye aracı ve Orman Bakanlığı'na ait yangın söndürme helikopteri gelerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Küçük bir alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Önceki gün aynı bölgede çıkan yangında 8 hektarlık alan yanmıştı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Taraklı Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-13 18:19:03



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