Babası ve babaannesini tüfekle vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babası ve babaannesini tüfekle vurdu

DHA

Babası ve babaannesini tüfekle vurdu


Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, Engin Güneş (26) tartıştığı babası Ömer Güneş (48) ile babaannesi Rahime Güneş´i (82) tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi´nde meydana geldi. Evli, 1 çocuk babası Engin Güneş ile babası Ömer Güneş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Rahime Güneş, kavga eden oğlu ve torununu ayırmak istedi. Bu sırada Engin Güneş, evden aldığı tüfekle babası ve babaannesinin üzerine ateş etti. Ömer Güneş karın bölgesine, Rahime Güneş ise bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla anne ve oğlu Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Gözaltına alınan Engin Güneş sorgulanmak üzere Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-08-15 14:36:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torununun vurduğu babaanne hayatını kaybetti Baba ve babaannesini fındıklık tarlası sınır anlaşmazlığı yüzünden vuran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Torununun vurduğu babaanne hayatını kaybetti Baba ve ...
1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı olayda tutuklama
YEREL HABERLER 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı ...
Sakarya’da evlat dehşeti Baba ve babaannesini tüfekle vurup ağır yaralayarak kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Sakarya’da evlat dehşeti Baba ve babaannesini tüfekle ...
Annesi cep telefonunu alınca kızıp evden çıktı, kulübenin önünde uyurken bulundu
YEREL HABERLER Annesi cep telefonunu alınca kızıp evden çıktı, ...
Annesi telefonu elinden aldı diye kızarak kayıplara karıştı 15 yaşındaki genç için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri seferber oldu Evinin 1,5 kilometre ötesindeki kulübe girişinde uyurken bulundu
YEREL HABERLER Annesi telefonu elinden aldı diye kızarak kayıplara ...
D650 karayolunda işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER D650 karayolunda işçi servisiyle hafif ticari araç ...
Türkiye genelinde her 100 evden 55’i deprem sigortası yaptırmış Marmara Bölgesi’nde 3 milyon konut sigortasız DASK Sakarya İl Temsilcisi Ali Esen: “Marmara Bölgesi’nde 3 milyon, Sakarya’da 30 bin konut sigortasız” “1999 depreminin Türkiye ekonomisine verdiği zarar ortadadır”
YEREL HABERLER Türkiye genelinde her 100 evden 55’i deprem sigortası ...
İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
21 yıldır aynı acıyı yaşıyorlar  
YEREL HABERLER 21 yıldır aynı acıyı yaşıyorlar  
Sakarya´da DASK duyarlılığı
YEREL HABERLER Sakarya´da DASK duyarlılığı
Akyazı'da yeniden başlayan hayvan ölümleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Akyazı'da yeniden başlayan hayvan ölümleri tedirgin ...
Kavga ettiği kardeşleri vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavga ettiği kardeşleri vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Rektör Savaşan üniversite adayı öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Savaşan üniversite adayı öğrencilerle bir ...
Toyotasa ve Pamukova hastaneleri hizmet için gün sayıyor
YEREL HABERLER Toyotasa ve Pamukova hastaneleri hizmet için gün ...
Sakarya’da komşu dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı 2 kardeşe kurşun yağdırdı Ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da komşu dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı 2 ...
Türkiye’nin ilk deprem müzesi 16 yıldır deprem anını unutturmuyor Deprem Kültür Müzesini 16 yılda 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti 17 Ağustos depreminde Sakarya’da esnaflık yapan Süleyman Bağcılar: “Depreme hazırlıklı değiliz, depremle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz” 17 Ağustos depremine evinde gece uykusunda yakalanan Serap Vurgun Şahin: “Unutmamak adına deprem müzesi bizlere o günleri tekrar tekrar yaşatıyor”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk deprem müzesi 16 yıldır deprem anını ...
Akrabalar arasında 'arazi sınırı' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Akrabalar arasında 'arazi sınırı' kavgası: 1 ölü, 4 ...
Sakarya’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı Tarafların yakınları hastanede birbirine girdi Hastaneye taşan kavga için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
YEREL HABERLER Sakarya’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, ...
Taraklı´da yine orman yangını
YEREL HABERLER Taraklı´da yine orman yangını
Sakarya’da ormanlık alanda yangın Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi İtfaiye ve orman ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya’da ormanlık alanda yangın Bölgeye yangın ...
Plaka görünürlüğünü kasten bozarak, kuralları ihlal ediyorlardı Sakarya’da motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına özel denetim
YEREL HABERLER Plaka görünürlüğünü kasten bozarak, kuralları ihlal ...
Eski Bakan Taranoğlu, Sakaryaspor’un başkanlığına aday
YEREL HABERLER Eski Bakan Taranoğlu, Sakaryaspor’un başkanlığına ...
D650 karayolunda çarpışan kamyon ve kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Kabinde sıkışan sürücünün yardımına itfaiye koştu
YEREL HABERLER D650 karayolunda çarpışan kamyon ve kamyonet uçuruma ...
Görme engelli kadının okuma azmini gördü, özel telefon hediye etti
YEREL HABERLER Görme engelli kadının okuma azmini gördü, özel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X