Afet ve Acil Durum Planı ile Mobil Afet Uygulaması tanıtıldı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen program kapsamında Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Afet ve Acil Durum Müdahale Planı ve Mobil Afet Uygulamasını tanıttı.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen lansman programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SESOB Başkanı Hasan Alişan, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Afet ve Acil Durum Müdahale Planı ve Mobil Afet Aplikasyonunu tanıtan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Deprem, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın değişmeyen gerçeği olduğu gibi şehrimizin ve ilçemizin de 1. derecede deprem bölgesi içerisinde olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. 17 Ağustos 1999 yılında yaşadığımız Marmara Depremi hafızamızda hala tazeliğini korurken, tedbirlerimizi en üst seviyede alarak deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuzu bizlere öğretmiştir. Bu noktada başta deprem olmak üzere heyelan ve sel gibi afetlere karşı Serdivan ölçeğinde Afet ve Acil Durum Müdahale Planı’nı hazırladık. AFAD Sakarya ili Afet ve Acil Durum Raporu doğrultusunda hazırladığımız planlama kapsamında olası afet senaryolarına karşı önceden önlem alma gayesiyle hareket ederken, afet sonrasında ise en hızlı ve en doğru müdahalenin gerçekleşebilmesi için adımlarımızı attık. Bu çerçevede; yaşamış olduğumuz coğrafyanın jeolojik risklerini analiz edip, 27 adet operasyon planı oluşturduk. Bu planlarda belediyemiz bünyesindeki tüm personelimizin yanı sıra mahalle gönüllülerimizin ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın sorumluluklarını ve eğitim tatbikat programlarını belirledik. Bu programa, dünya genelindeki insanların sağlığını tehdit edici salgın hastalıklar dönemlerinde alınması gereken önlemleri ve pandemi sürecindeki kriz yönetimini entegre ederek fonksiyonel hale getirdik” dedi.



Sonra değil şimdi

Alemdar, “Kriz anındaki müdahale sistemimizi; afet öncesi önlem, afet anında en hızlı müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarıyla tamamladık. Bu planlamanın ilk adımı olarak; deprem gerçeğini her an yanınızda taşıyabilecek bir mobil aplikasyon geliştirdik. Serdivan Belediyesi Afet Uygulamasını başta deprem olmak üzere doğal afetler ve salgın hastalıklar noktasında bilgilendirme ve eğitim amacıyla hazırladık. Mobil uygulama içerisinde yer alan deprem konusundaki bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlar, afet anında ulaşılabilecekleri en yakın toplanma alanlarına mobil aplikasyon sayesinde yönlendirilebilecek. Enkaz altında kalan vatandaşlar aplikasyon içerisinde yer alan panik butonuna basmalarıyla da birinci dereceden yakınlarına ve Serdivan Belediyesi’ne konum bilgisi göndererek kurtarılmayı talep edebilecekler. Kullanıcıların kendi profilini oluşturabileceği Serdivan Belediyesi Afet Uygulamasında, yapı sorgulama özelliğiyle vatandaşlar kullandıkları binanın hangi yönetmeliğe göre inşa edildiğini görebilecek. ‘Sonra değil şimdi’ misyonuyla hareket ederek, önce eğitim ve bilgi anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Serdivan Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı ve Mobil Afet Aplikasyonunda bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz” diye konuştu.



Hayat kurtaracak özellik

Mobil uygulama içerisinde yer alan deprem konusundaki bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlar, afet anında ulaşılabilecekleri en yakın toplanma alanlarına mobil aplikasyon sayesinde yönlendirilebilecek. Enkaz altında kalan vatandaşlar aplikasyon içerisinde yer alan panik butonuna basmalarıyla da birinci dereceden yakınlarına ve Serdivan Belediyesi’ne konum bilgisi göndererek kurtarılmayı talep edebilecekler.



Önlem almak elimizde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise, “Anılarımızı tazeledik, daha doğrusu acılarımızı tazeledik. Çünkü muhtemelen buradaki herkes en azından çoğumuz büyük bir ekseriyetle depremi geçirdik ve o acıları hep birlikte yaşadık. Dün akşam Demokrasi Meydan’ında konuşma yapmadım ama konuşma yapan arkadaşları dinlerken film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti yine o gün ve o günler. Yusuf Başkanımın da ısrarla vurguladığı gibi bu afetleri önlememiz tam olarak bizim elimizde değil ama önlem almak bizim elimizde. 5 katlı binaları daha sağlam olarak 3 kata indirdik. Bir kez işe yarayacak ama o bir kez de can ve canları kurtarmış olacak” şeklinde konuştu.



Serdivan Belediyesi ilklere imza attı

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Serdivan Belediyesi ilklere imza attı. Bu da ilklerden bir tanesi ve daha çok gelişecek. Emin olun belki bir yıl sonra bu uygulamayı tanımayacaksınız. Ama bu haliyle bile çok işe yarayacağına çok can kurtarmaya vesile olacağına inanıyorum. Başta Yusuf başkanımıza ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve herkese de teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bu türden hadislerini milletimizi buluşturmaz, karşı karşıya getirmez inşallah” ifadelerini kullandı.

