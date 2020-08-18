Kontrolden çıkan motosiklet eve girdi Motosiklet, kullanılmayan ahşap evin içerisine girerek durabildi: 1 yaralı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet kullanılmayan ahşap bir evin kapısına çarparak içeri girdi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altındere istikametinden Akyazı yönüne doğru gitmekte olan M.A. idaresindeki 34 UT 8790 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet kullanılmayan ahşap bir evin kapısından içeri girdi. Kazada yaralanan sürücünün yardımına mahalle halkı koştu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesi sonrasında yaralı M.A., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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