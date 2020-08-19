Otizmli ve şehit çocukları için 20 milyonluk tesis kurdu Sakarya Atlı Spor Kulübü sınıfındaki ilk tesis olma özelliğini taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli ve şehit çocukları için 20 milyonluk tesis kurdu Sakarya Atlı Spor Kulübü sınıfındaki ilk tesis olma özelliğini taşıyor

İHA

20 milyon TL yatırımla oluşturulan Sakarya Atlı Spor Kulübü (SASK) tesisi, otizmli, yetim çocukları ve şehitlerin emaneti olan çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Kuruluş amacının zirvesine bu çocukları koyan işletme, Sakarya'da kendi sınıfındaki ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

Otizmli ve şehit çocukları için 20 milyonluk tesis kurdu Sakarya Atlı Spor Kulübü sınıfındaki ilk tesis olma özelliğini taşıyor

20 milyon TL yatırımla oluşturulan Sakarya Atlı Spor Kulübü (SASK) tesisi, otizmli, yetim çocukları ve şehitlerin emaneti olan çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Kuruluş amacının zirvesine bu çocukları koyan işletme, Sakarya’da kendi sınıfındaki ilk tesis olma özelliğini taşıyor.
Sakarya Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önsoy, amatör ruhla profesyonel hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi. Tesisi 20 milyon liralık bir yatırımla 100 dönüm arazi üzerine kurduklarını belirten Önsoy, çıkış noktasının sosyal sorumluluk projesi olan tesisin daha sonrasında gelişen şartlar doğrultusunda doğa turizmi ve spor kompleksine evrildiğini belirtti. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda Sevgi Evleri'nde kalan çocukları misafir eden ve eğlenceli bir bayram geçirmelerini sağladıklarını söyleyen Önsoy, “Tesisimizde binicilik, okçuluk, tenis, airsoft, paintball, voleybol, trecking, yazlık sinema ve konaklama hizmeti veriyoruz. 20 milyon TL yatırımla oluşturduğumuz tesis, İstanbul’a bir saatlik uzaklığıyla şirket toplantılarına ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Hem şirketlerin personel eğitimi, liderlik ve motivasyon toplantıları faaliyetleri hem de iş toplantıları için tüm altyapımız mevcut” dedi.
Bölgenin tek turizm imarlı tesisi olduklarını vurgulayan Önsoy, “Tesiste her şeyi düşündük. Öncelikle otizmli çocuklar, Sevgi Evlerimizde kalan çocuklarımız ve şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza ücretsiz atlı spor eğitimi vermeyi hedefledik” dedi.
Tesisin orman içinde olması nedeniyle orman safarisi, okçuluk eğitim faaliyetleri yapılabileceğini söyleyen Önsoy, “Tesiste taş evlerde konaklama, yüzme havuzu, spor alanları mevcut. Kahvaltı ve gün boyu ızgara ve alakart mutfağı hizmeti bulunuyor” diye konuştu.
Halen 20 kişinin çalıştığı Sakarya Atlı Spor Kulübü’nde yeni yatırımlar planladıklarını belirten Fatih Önsoy, yakın zamanda çalışan sayısının 40’a çıkarılacağını ifade etti. Önsoy, önümüzdeki dönemde yine çocuklar için bir ArGe/inovasyon üretim merkezi kurarak çocuklara üretkenlik ve inovatif düşünce yeteneğini geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Işık ihlali sonucu meydana gelen kaza kamerada
YEREL HABERLER Işık ihlali sonucu meydana gelen kaza kamerada
SUBÜ’nün sporda motivasyon projesine TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER SUBÜ’nün sporda motivasyon projesine TÜBİTAK desteği
Kontrolden çıkan motosiklet eve girdi Motosiklet, kullanılmayan ahşap evin içerisine girerek durabildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet eve girdi Motosiklet, ...
Altın ve para dolu boyun cüzdanı bulan çift, polise teslim etti
YEREL HABERLER Altın ve para dolu boyun cüzdanı bulan çift, polise ...
Harmanda fındık nöbetindeki kadının evi soyuldu
YEREL HABERLER Harmanda fındık nöbetindeki kadının evi soyuldu
Deniz altında çektiği görüntüler ile büyüledi İzleyenleri kendine hayran bırakan görüntüler Denizleri her kesime tanıtabilmek için çektiği görüntüleri internet sitesine yüklüyor
YEREL HABERLER Deniz altında çektiği görüntüler ile ...
Afet ve Acil Durum Planı ile Mobil Afet Uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Afet ve Acil Durum Planı ile Mobil Afet Uygulaması ...
Mahallede düşük voltaj nedeniyle elektrikli ev eşyalarının arızalandığı iddiası
YEREL HABERLER Mahallede düşük voltaj nedeniyle elektrikli ev ...
Kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kenevir bahçesinde çatışma: 2 yaralı
Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı (2)
YEREL HABERLER Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı (2)
Deprem saatinde eller semaya açıldı Dua esnasında vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Deprem saatinde eller semaya açıldı Dua esnasında ...
17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler 21. yılında dualarla anıldı
YEREL HABERLER 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler 21. ...
Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da depremde ölenler dualarla anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X