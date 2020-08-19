SAÜ İşletme Enstitüsünde devir teslim

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Enstitüsü müdürlüğüne Prof. Dr. Mahmut Akbolat atandı.
Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Cahit Ungan, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Mahmut Akbolat’a devretti. İşletme Enstitüsünde gerçekleştirilen devir teslim törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ve enstitü personeli katıldı.
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