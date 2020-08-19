SAÜ sosyal medyada birinci sırada SAÜ; Twitter’da 1, İnstagram’da 4, Facebook’da ise 11’inci sırada yer aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), sosyal medya marka endeksi SocialBrands’ın yayımladığı BoomSocial 2020 Temmuz ayı endeksinde en başarılı 100 marka arasına girdi.

SAÜ, tüm kategorilerde TOP100 listesinde 33’üncü, sırada yer alırken, tüm üniversiteler kategorisinde Twitter’da 1’inci, Instagram’da 4’üncü, Facebook’da ise 11’inci sıraya yerleşti. Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, on binlerce markanın sosyal medya performanslarını verilere dayalı ve tarafsız bir şekilde her ay mercek altına alıyor. SocialBrands, 54 bin 234 hesabı ve 2 milyon 34 bin 814 iletiyi inceleyerek Temmuz ayının en başarılı markalarını belirledi. Sakarya Üniversitesi, farklı sektörlerden yüzlerce ünlü markanın yer aldığı TOP100 listesinde 33’üncü sıraya yerleşti.



Üniversiteler arasında Twitter’da 1’inci Instagram’da 4’üncü

Sakarya Üniversitesi, “Eğitim/Üniversiteler” kategorisinde Twitter’da 16 binden fazla etkileşimle 1’inci sırada yer alırken, popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram sıralamasında yaklaşık 85 bin etkileşimle 4’üncü sırada yer alarak birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı. Sakarya Üniversitesi, Facebook sıralamasında ise 120 üniversite arasında 11’inci sıraya yükseldi.



SAÜ TOP100’de devlet üniversiteleri arasında 4’üncü

Listeye 10 devlet üniversitesi girebilirken, Sakarya Üniversitesi, Anadolu, İstanbul, Hacettepe, Ortadoğu Teknik, Boğaziçi ve Atatürk üniversitelerinin arasından tüm kategorilerin yer aldığı listede 4’üncü sırada yer aldı. Akdeniz, Aksaray ve İstanbul Teknik üniversiteleri, en iyi 100 marka arasına giren diğer devlet üniversiteleri oldu. Sakarya Üniversitesi sosyal medyayı en etkin kullanan üniversitelerden birisi olarak Twitter sıralamasında ise “Tüm Sektörler” kategorisinde 21’nci sırada yer aldı. SAÜ İletişim Koordinatörlüğü tarafından yönetilen Sakarya Üniversitesi sosyal medya hesaplarında, başta Twitter, Instagram ve Facebook olmak üzere birçok platformda üniversitenin hedef kitlesine yönelik çeşitli haberler, bilgilendirmeler ve paylaşımlar yer alıyor.

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