SAÜEAH’ta 50’nci böbrek nakli pasta kesilerek kutlandı Genel Cerrahi Anabilim Dalı İdari Sorumlusu Prof. Dr. Çelebi: “Böbrek naklinde geldiğimiz noktaya kısa sürede karaciğer naklinde de geleceğiz” Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü: “Türkiye çapında bakıldığı zaman bundan daha ileri olan bir merkez yok”

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) bünyesindeki Böbrek Nakli Merkezi’nde gerçekleştirilen 50’nci böbrek nakli, pasta kesilerek kutlandı. Kutlama töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, “Bunun 3 tanesi kadavradan, 47 tanesi canlıdan nakil oldu. Başarımız gerçekten çok yüksek. Türkiye çapında bakıldığı zaman bundan daha ileri olan bir merkez yok” dedi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi, kurulduğu günden bu yana 50’nci böbrek naklini başarı ile gerçekleştirdi. 3’ü kadavradan, 47’si ise canlıdan alınarak gerçekleştirilen böbrek naklinin 50’ncisinin ardından 10 gün önce hizmete geçen yeni Kadın Doğum Hastanesinde konuya ilişkin bir program düzenlendi. Programa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, İl Sağlık Müdürü Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Sipahi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fehmi Çelebi, Böbrek Nakli Merkezi Başkan Doç. Dr. Hamad Dheir, Böbrek Nakli Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Necattin Fırat ve operasyon ekibindeki Prof. Dr. Fatih Alıntoprak, Op. Dr. Emrah Akın, Koordinatör Gülercan Şener ile Böbrek Nakli Merkezi personeli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fehmi Çelebi, “Mazisi çok eskiye dayanmayan bir organ nakli organizasyonunun, böbrek naklinde 50’nci vakasına girmiş bulunuyoruz. Bu bir takım oyunu ancak bu takıma baktığınızda hastanenin tamamını görmeniz gerekiyor. Hastanede sağlık hizmetlerinden hekim arkadaşlarına, idarecisine kadar burada hizmet veren her arkadaşımızın, her çalışanımızın ufak tefekte olsa mutlaka ama mutlaka bir katkısı vardır. Hastanemize baktığınızda aslında bölümlerin çok önemli bir kısmı büyük başarılara imza atıyor. Son 10 yıl içerisinde Sakarya genelinde verilen sağlık hizmetlerinin boyutu her alanda çok artmış vaziyette. İnşallah böbrek naklinde geldiğimiz noktaya kısa sürede karaciğer naklinde de geleceğiz” dedi.

Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir, “Gerçekten çok gurur verici bir gün yaşıyoruz. 50’nci vakamızın naklini gerçekleştirirken cerrahi ekip tarafından aynı günde heyecanlı bir şekilde 50’nci vakamızın pastasını hep birlikte kesmek üzere bu töreni düzenlemek istedik. Çok gurur verici, pandemi sürecinde yaklaşık 4 aydır ara vermemize rağmen 2030 yıllık üniversite hastaneleri dahil bu kadar sayıda, bu kadar başarı oranıyla gerçekleştirilen böbrek nakil sayıları ve başarı oranları gerçekten de takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Bu kadar güzel ve dinamik bir ekibin başarısı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Bugün 50’nci böbrek naklini gerçekleştirdik. Bunun 3 tanesi kadavradan, 47 tanesi canlıdan nakil oldu. Başarımız gerçekten çok yüksek. 5 ila 7 gün arasında hazırlıyoruz ve 3 günde vericiler, 5 ila 7 günde alıcılarımız taburcu oluyor. Türkiye çapında bakıldığı zaman bundan daha ileri olan bir merkez yok” şeklinde konuştu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise, “Herkesin çok iyi şekilde vurguladığı gibi bu bir takım oyunu. Beni mutlu eden şey, Türkiye’deki sağlık sistemi içerisindeki önemli bir model olan afiliasyon işinin en sağlıklı şekilde yürüdüğü yerlerden biri olmamızdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında üzerinde ‘SAÜEAH 50. Vaka’ yazısı ve böbrek şekli bulunan pasta kesildi.

