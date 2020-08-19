Sakarya’da korona virüs denetimi Denetimlere Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker ile Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da katıldı

İçişleri Bakanlığının 81 ildeki valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Sakarya’da korona virüs tedbirleri denetlendi. Denetimlere Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker ile Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da katıldı.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz 2 haftada olduğu gibi bu haftada da valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Covid19 Tedbirleri Denetimleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi. Genelge kapsamında Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri işlek caddeler başta olmak üzere şehir genelinde denetimlere başladı. "Sağlık hepimiz için" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde şehir genelinde gerçekleştirilen denetimlere Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da katıldı. Denetimlerin gün boyunca süreceği bildirilirken, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

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