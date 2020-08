D100’deki kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu Minibüsün içerisindeki yaralı yolcu korku dolu anları anlattı “Teker patladı, biraz sürüklendik ve takla atmaya başladık”

Sakarya D100 karayolunda lastiği patlayan yolcu minibüsü yan yatarak park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin isimleri belli oldu. Kazada minibüs içerisinde bulunan ve yaralanan 24 yaşındaki Serkan Er ise korku dolu o anları anlattı.



Kaza, saat 16.15 sıralarında SakaryaKocaeli D100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen 54 BA 604 plakalı İzmitAdapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsünün lastiği patladı. Seyir halinde lastiği patlayan ve kontrolden çıkarak yan yatan minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisi ile minibüs içerisinde bulunan 1 kadın hayatını kaybederken, 1’i çocuk toplamda 8 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin isim bilgileri belli oldu. Kaza esnasında minibüste bulunan 47 yaşındaki Çiğdem Canbaz’ın camdan fırlayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer yolculardan İ.B. (6), Z.B. (44), Serkan Er (24), T.D. (74), H.T. (58), E.D. (32), S.O. (51) ve A.D. (81) isimli toplam 8 kişi yaralandı.



Kaza anını anlattı

Lastiği patlayarak kontrolden çıkan ve 3 aracı biçerek durabilen korkunç kaza anını ise yolcu minibüsü içerisinde bulunan 24 yaşındaki Serkan Er isimli yaralı yolcu anlattı. Er, “Ben aracın içerisindeydim, takla attı. Araçta sanırım 810 kişi vardı. Ben arka kısımda oturuyordum, arka teker patladı sesi de geldi zaten daha sonra biraz sürüklenerek takla atmaya başladık. Bende yaralandım” dedi.



Aracın kontrolden çıktığı an kamerada

Lastiği patlayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın devrildiği an ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi ve daha sonrasında iş yerinde bulunan vatandaşların kazayı görerek yardıma koştuğu anlar yer aldı.

