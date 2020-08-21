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Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin oldu 1 senelik sözleşme imzalayan Ertekin, yeşil-siyahlı ekibi şampiyon yapabilmek için kolları sıvadı Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi yeni transferi imza töreninde açıkladı "Kayserispor’da oynayan Emirhan Civelek’in sözleşmesini yaptık" Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin: "İnşallah sezonun sonunda gülen taraf biz oluruz"

İHA

Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin oldu 1 senelik sözleşme imzalayan Ertekin, yeşil-siyahlı ekibi şampiyon yapabilmek için kolları sıvadı Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi yeni transferi imza töreninde açıkladı "Kayserispor’da oynayan Emirhan Civelek’in sözleşmesini yaptık" Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin: "İnşallah sezonun sonunda gülen taraf biz oluruz"

Sakaryaspor, Teknik Direktör İsmail Ertekin ile 1 senelik sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Ertekin, "Yarıda bıraktığımız, yarım kalan bir hikayemiz vardı, inşallah sezonun sonunda gülen taraf biz oluruz ve hikayeyi tamamlamış oluruz" dedi.
İsmail Ertekin, 20182019 sezonunda da çalıştırdığı Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü oldu. Yeni teknik direktör Ertekin ile imza töreni için Rüstemler Tesisleri’nde bir imza töreni gerçekleştirildi. Törende 1 senelik sözleşmeyi imzalayan Ertekin, yeşilsiyahlı ekibi, şampiyon yaparak bir üst lige çıkartmak için sıvadı.
Törende konuşan Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi, "Çalışmalarımıza tam gaz başladık. Seçim bittikten sonra hemen iç transferler ile alakalı görüşmelere başladık ve görüşmelerimiz devam ediyor. Hocam ile anlaştık burada ilk transferimiz hocam olsun. Bu sene inşallah yarım kalan hikayemizi tamamlayıp hocam ile beraber zaten kadroda hepinizin tanıdığı arkadaşlarımız da var, inşallah yeni arkadaşlarımızı da ilave ederek bu işin sonunda şampiyon olup, hiç PlayOff ile uğraşmadan direkt üst lige çıkacağız inşallah. Niyetimiz bu, inşallah Allah da kalbimize göre verir" dedi.

"Görüşmelerimiz devam ediyor"
Transferler ile ilgili konuşan Ekşi, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Futbol camiasında her yerden bir isim geliyor. Ama biraz dikkatli gidiyoruz çünkü futbol camiasında, futbolcular her kulüp ile görüşüyor. Menajerler çalışıyor ve o yüzden biraz daha gizli yürütüyoruz. Bu şekilde olmasının gerektiğini düşünüyorum ben. İnşallah imzaları atıldığı zaman zaten hepiniz göreceksiniz aldığımız oyuncuları. İç transfer ile alakalı aldıklarımız belli, 23 arkadaşımız daha var, onlarla da konuşuyoruz, onlar da bitmek üzere. Yani iyi yolda ilerliyoruz, pazartesi günü takımı toplarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Emirhan Civelek ile sözleşme tamam"
Kayserispor’da oynayan sağ bek Emirhan Civelek ile anlaştıklarını aktaran Başkan Ekşi, "Kayserispor’da oynayan sağ bek Emirhan Civelek diye bir arkadaşımız var. Bedelsiz bize gönderdiler sağ olsunlar, sözleşmesini de bugün yaptık. Galatasaray bize oyuncu gönderir mi diyenlere de bunun cevabını vermek istiyorum. 2 tane daha var, onlara da bakıyoruz hocamla, inşallah onları da talep edeceğiz ve alacağız. 1’ini aldık ama diğer 2’sini Fatih Terim bana 'Herhangi bir sıkıntı yok, çocuklar ile anlaşırsan ben sana bedelsiz gönderirim, hiçbir şekilde de hiçbir ücret almam, sizin bize yaptığınızı unutmayız biz' dedi. Bu şekilde bir davranış gösterdiler o yüzden buradan Fatih Terim hocama da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yarım kalan hikayeyi bu sene tamamlayacağız"
Hedefi olan büyük bir camiada çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren İsmail Ertekin, "Ben buraya geldiğim için çok mutluyum, tahmin ediyorum ki Sakarya futbol camiası da mutludur. Çünkü yarıda bıraktığımız, yarım kalan bir hikayemiz vardı bu hikayeyi inşallah bu sene tamamlarız diye düşünüyorum. Hedefi olan bir takıma geldiğim için, böyle büyük bir camiada çalışacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Ve başkanımla, yöneticilerimiz ile birlikte hepimiz inşallah sezonun sonunda bu dalgalı denizde, gemimizi limana yanaştırıp Sakarya’nın 23 yıldan beri uğraştığı ve benim de uğraştığım, direkten döndüğümüz, o dönemlerde gerçekleştiremediğimiz şampiyonluğu ve bir üst lige çıkmayı Allah bize nasip eder diye düşünüyorum. İnşallah sezonun sonunda gülen taraf biz oluruz ve hikayeyi tamamlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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