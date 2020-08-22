Sakarya´da otluk alandaki yangın evlere 100 metre kala söndürüldü

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Ramiz Kaan OKTAR-SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan İlçesinde, bilinmeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın, evlere yaklaşık 100 metre kala söndürüldü.

Serdivan İlçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sivritepe Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alandaki otluk kısım, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Sakarya Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı 2 itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, bölgede yaşayan vatandaşlarda destek verirken, yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 arazöz de bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından, yangın evlere yaklaşık 100 metre kala söndürüldü.

Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-22 13:09:05



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