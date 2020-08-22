Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan otluk yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan otluk yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz ile birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşların yanı sıra Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) personeli de destek verdi.
Ekipler ve vatandaşların da desteğiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ambulansla traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Ambulansla traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı
Otomobil ve kamyonet çarpıştı, sürücü baygınlık geçirdi Kazada baygınlık geçiren sürücüye sağlık ekibi müdahale etti
YEREL HABERLER Otomobil ve kamyonet çarpıştı, sürücü baygınlık ...
Sakarya´da otluk alandaki yangın evlere 100 metre kala söndürüldü
YEREL HABERLER Sakarya´da otluk alandaki yangın evlere 100 metre ...
Ambulansla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ambulansla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan ...
İki ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER İki ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı Araçta ...
Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin oldu 1 senelik sözleşme imzalayan Ertekin, yeşil-siyahlı ekibi şampiyon yapabilmek için kolları sıvadı Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi yeni transferi imza töreninde açıkladı "Kayserispor’da oynayan Emirhan Civelek’in sözleşmesini yaptık" Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin: "İnşallah sezonun sonunda gülen taraf biz oluruz"
YEREL HABERLER Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü İsmail Ertekin ...
Sapanca MYO’da görev değişimi
YEREL HABERLER Sapanca MYO’da görev değişimi
Boy uzatma ameliyatı Adatıp’ta
YEREL HABERLER Boy uzatma ameliyatı Adatıp’ta
Otizm tedavisine katkı sağlayacak merkez SUBÜ'de kuruldu
YEREL HABERLER Otizm tedavisine katkı sağlayacak merkez SUBÜ'de ...
Serdivan’da korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Serdivan’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 14 ...
Piknik tüpü patladı, iş yeri sahibinin parmakları koptu Patlama anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Piknik tüpü patladı, iş yeri sahibinin parmakları ...
Sakarya'da 14 günde 29 kilo 85 gram kubar esrar ele geçirildi Gözaltına alınan 14 şahıs hakim karşısına çıkarıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da 14 günde 29 kilo 85 gram kubar esrar ele ...
Hobi bahçesine ektiği ata tohumundan 1 kilo 106 gramlık domates elde etti
YEREL HABERLER Hobi bahçesine ektiği ata tohumundan 1 kilo 106 ...
Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören ...
Erenler'de 2. Etap konutlar satışa hazır
YEREL HABERLER Erenler'de 2. Etap konutlar satışa hazır
Sac yüklü kamyonun dorsesi yola devrilerek otomobile çarptı
YEREL HABERLER Sac yüklü kamyonun dorsesi yola devrilerek otomobile ...
Hayatını kaybeden polis memurunun annesinin söyledikleri yürekleri dağladı Anne Nermin Halat: “Arabayla gittin, tabutla mı geldin oğlum” Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuruna son görev Hayatını kaybeden polis memuru törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden polis memurunun annesinin ...
Arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı
Türkiye'nin ilk robot kulübünün kaptanı Belsu, azmiyle hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk robot kulübünün kaptanı Belsu, ...
Serdivan Millet Bahçesi’nde sona gelindi
YEREL HABERLER Serdivan Millet Bahçesi’nde sona gelindi
TransAnatolia Rally Raid yarışlarının Sakarya ayağında kaza Yola izinsiz giren otomobil İtalyan motokros yarışçısı ile çarpıştı Kaza anı saniye saniye kayıt altına alındı
YEREL HABERLER TransAnatolia Rally Raid yarışlarının Sakarya ...
Külahta çiğ köfte satılmasına kızdı, lavaşta dondurma satmaya başladı
YEREL HABERLER Külahta çiğ köfte satılmasına kızdı, lavaşta dondurma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X