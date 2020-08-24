Pompalı tüfekle kardeşini vurdu 

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Ramiz Kaan OKTAR/KOCAALİ (SAKARYA),(DHA)- SAKARYA´nın Kocaali ilçesinde T.Ç., borç-alacak nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaali Merkez Mahallesi Zafer Meydanı´nda meydana geldi. E.Ç., iddiaya göre emlakçılık yapan kardeşi T.Ç. ile meydanda borç-alacak nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda E.Ç., pompalı tüfekle kardeşi T.Ç.´nin üzerine ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan T.Ç., çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. T.Ç. hastanede tedavi altına alınırken E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-24 13:36:26



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