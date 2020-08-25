Bir gün içerisinde meydana gelen 4 trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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Sakarya’da jandarma sorumluluk bölgesinde dün meydana gelen toplam 4 trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 24 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’da jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 4 trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

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