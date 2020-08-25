Sakarya´da orman yangını

Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1,5 saatte söndürüldü.
Adapazarı´na bağlı Kömürlük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, saat 16:00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisindeki yangına müdahale edemeyince Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz de bölgeye geldi. Alevlere, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, jandarma soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-08-25 18:18:39
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