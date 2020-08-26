Canlı yayında şok itiraf sonrası şüpheliler Sakarya’ya sevk edildi

– Sakarya’da yanarak ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın annesinin, İstanbul’da katıldıkları televizyon programındaki şok itirafının ardından gözaltına alınan anne ve erkek arkadaşı, Sakarya Emniyeti’ne getirildi.

Müge Anlı’nın programında geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasını gündeme taşımıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., “Sevgilim H.K., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. H.K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” dedi.

Bu itirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı stüdyosuna gelerek canlı yayında hem anne G.A. hem de sevgilisi H.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul’dan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından alınarak sorgulanmak üzere Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

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