Şila ve Çita'lı aramada araçta uyuşturucu bulundu



Güven HASBAŞ/ PAMUKOVA (Sakarya),(DHA)SAKARYA´da bir araçta narkotik köpekleri 'Şila' ve 'Çita' ile yapılan aramada 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında alınan ihbar üzerine harekete geçti. Dün Bilecik´ten Sakarya yönüne gelen Ş.Y., M.A. ve F.A.'nın araçlarında uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. D-650 Karayolu'nda, Sakarya´nın Pamukova ilçesine bağlı Bayırakçaşehir Mahallesi mevkisinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube narkotik timleri ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu. Burada durdurulan araçta, Çita ve Şila isimli narkotik köpekleriyle yapılan aramada, satışa hazır halde 3 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova Güven HASBAŞ

2020-08-27 13:21:24



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