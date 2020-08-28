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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketten çıkan çocuklara motosiklet çarptı: 3 yaralı

İHA

– Sakarya'nın Arifiye ilçesinde marketten çıkan 2 çocuğa motosiklet çarptı. Kazada çocuklar ve sürücü yaralandı.

Marketten çıkan çocuklara motosiklet çarptı: 3 yaralı

– Sakarya’nın Arifiye ilçesinde marketten çıkan 2 çocuğa motosiklet çarptı. Kazada çocuklar ve sürücü yaralandı.
Kaza, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.U. (34) idaresindeki plakasız motosiklet, marketten çıkarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen 13 yaşındaki E.S. ile 11 yaşındaki Z.S.T. isimli çocuklara çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile 2 çocuk yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü M.U. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaralı 2 çocuk ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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