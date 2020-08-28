9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltı sayısı 4'e yükseldi Şiar'ı döverek evi ateşe verdiği iddia edilen Hami K.’nin annesi ve kardeşi de gözaltına alındı Şiar'ı feci şekilde dövdükten 36 saat sonra yakıt alıp evi ateşe verdi Olayı anne ve kardeşine anlatarak yakalanma korkusu ile evi yaktı Sakarya’da 9 yaşındaki Şiar’ın öldürülmesi olayında 4 kişi adliyeye sevk edildi

Sakarya’da 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne G.A. ile gözaltına alınan Hami K.’nin anne ve erkek kardeşi de olaydan bilgisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Hami K.’nin Şiar’ı feci şekilde dövdükten 36 saat sonra yakıt alarak yakalanma korkusuyla evi yaktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Müge Anlı’nın programında, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası gündeme taşınmıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., “Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” dedi.



Cinayet şüphelisinin anne ve kardeşi de gözaltına alındı

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.’nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı.



Yakalanmamak için yakıt alıp evi ateşe verdi

Emniyette şahısların yapılan sorgulamalarında Hami K.’nin Şiar’ı yangından 34 saat önce sopa ile feci şekilde dövdüğü, çocuğun hareketsiz kalması sonucu anne G.A. ile yakalanma korkusu ile çocuğu gömme kararı aldıkları öğrenildi. Olayın ardından Hami K.’nin durumu annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin’e anlattıktan sonra gece 03.30’da benzin istasyonuna giderek yakıt aldığı, sevgilisi, anne ve kardeşi ile konuştuktan sonra yakalanma korkusu ile evi ateşe verdiği belirlendi. Hami K.’nin emniyetteki ifadesinde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.



4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Hami K.'nin annesi Emine K., olayı zamanında söylemediği için pişman olduğunu dile getirdi. Yangında evde ölü bulunan Şiar Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme sonrası belirleneceği öğrenildi.

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