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Traktör ile tomruk arasında sıkışıp, öldü

DHA

Traktör ile tomruk arasında sıkışıp, öldü


Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaçlık alana düşen traktör ile tomruk arasına sıkışan Muhammet Karagöz, hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) geçişi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, tomruk yüklü 54 KA  811 plakalı traktör, sürücüsü A.A.'nın kontrolünden çıktı. Traktör ağaçlık alana düştü. Ön kısmı ağaçlara asılı kalan traktörde bulunan Muhammet Karagöz, araç ile tomruk arasına sıkışarak, hayatını kaybetti. 
A.A.'nın ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Karagöz'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baygınlık geçiren A.A.'ya ise sağlık görevlileri müdahale etti.
A.A. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2020-08-29 14:48:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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