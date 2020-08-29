Babasıyla birlikte sınav sonucunu öğrendiği anları videoya çekti, yüzbinlerce kez beğenilip paylaşıldı



Güven HASBAŞRamiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ve babası Adem Toska ile birlikte üniversite sınavı sonucunu öğrendiği anların videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki Berna Toska, "Evde yalnızdım, aileme izletmek için çekecektim videoyu, sonra babam geldi ve bu video ortaya çıktı" dedi.

Adapazarı İlçesi Karaosman Mahallesi´nde yaşayan Berna Toska, üniversite sınav sonuçları açıklandığında evde yalnız olduğu için ilk tepkisini ailesine göstermek adına video çekmeye karar verdi. O sırada eve gelen babasının da dahil olduğu video, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez beğenilerek paylaşılırken, genç kız 5´inci tercihi olan Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandı. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni alan genç kız ve babasının videosu, özellikle aileler ile çocuklar arasındaki güçlü bağların bir örneği olmaya aday oldu.

'KAZANMAMIŞ OLSA DA KALBİMDE Kİ YERİ AYRI'

Videoları defalarca paylaşılan ve kızıyla arasındaki ilişki nedeniyle takdir toplayan baba Adem Toska, "Kızım siteye 2 kez denemesine rağmen giremedi ve kendisine girdiğinde bana haber vermesini söyledim. Daha sonra eşim, telefonla konuşurken telefonda beni çok duygulandıran bir söz söyledi. Kızımızın daha önce mutlu haberlerini aldığında sevincini paylaşacağı kimsenin yanında olmadığını söyleyince bende kızımın yanında olma gereği hissederek iş yerimden bir arkadaşımın arabasını alıp eve geldim. O an ekranın, sayfanın tekrar açılmasını beklemiyorduk, kızımın fotoğrafını ekranda görünce diğerlerini göremedim bile, ondan sonraki anı hatırlamıyorum. Çocukların bir yerleri kazanması önemli ama en önemli olan şey onların mutluluğudur. Kızım bir yerleri kazandığı için beni çok mutlu etti ama kazanamamış olsa da kızımın kalbimdeki yeri ayrı" dedi.

'AİLELER SINAVLARI ÇOK ÖNEMSEDİĞİ İÇİN ÖĞRENCİLER ÇOK SIKINTI YAŞIYOR'

Üniversite sınavını kazanan ve sonucu öğrendiği anda babasıyla çektiği video sosyal medyada binlerce kez paylaşılan 18 yaşındaki Berna Toska, "Okul ve dershane arasında sürekli mekik dokuduğum, ödev ile sınavların yoğun olduğu yorucu bir yıldı. Hala nasıl bittiğine inanamıyorum. Sınav sonuçları açıklandığında evde tek başımaydım ve birazcıkta üzülmüştüm. Neyle karşılaşacağımı biliyordum ama yine de sevincimi sarılarak paylaşacağım biri olsun istedim. Kimse yok diye kendimi videoya çekme kararı verdim ama daha sonra babam geldi. Birkaç denemede açılmadı ama son denemede açılınca internet sitesi bizde şok olduk, beklemiyorduk. Oradaki çığlıklar gerçekten habersiz bir tepkiydi, bayağı heyecanlıydı. Üniversite sınavı çok önemli ve hayatımızın dönüm noktası ama bunu tamamen hayatımızın merkezine koymak doğru değil. Hayatımızı çeşitlendirmeye bakmalıyız. Öğrencilerden ziyade aileler çok önemsediği için öğrenciler çok sıkıntı yaşıyorlar. İstediği yeri kazanamadığı için intihar eden öğrenciler var ve bu baskının olmaması gerekiyor. Aileler çocuklarının yanında olduğunu hissettirmeli, bu video bu yüzden viral oldu zaten. İnsanlar bunları görmeyi özlemişler" ifadelerini kullandı.

'İZLEDİĞİMDE GÖZLERİMDEN YAŞLAR GELDİ'

Kızlarıyla gurur duyduklarını söyleyen anne Fatma Toska, "Gerçekten bende çok duygulandım, izlediğimde gözlerimden yaşlar geldi. Kızım bize çok güzel bir sürpriz yaptı, hayatı boyunca başarılı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Berna Toska´nın erkek kardeşi Alperen Toska ise, "Okuldan döndüğümde ablam baya heyecanlıydı ve sosyal medyada o video her yerde paylaşılmıştı. Bende mutlulukla ablama sarıldım" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-29 22:29:40



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