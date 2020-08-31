TÜBİTAK Destekli Proje Serdivan Trafik Park’a misafir oldu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fidan’ın TÜBİTAK destekli “Kendimi Koruyorum, Güvenli Yaşıyorum” projesi Serdivan Trafik Park’ta hayat buldu.

17 farklı okulda eğitim gören 20 kaynaştırma öğrencisi projede yer alan “Yaya Becerilerini Öğreniyorum” etkinliği kapsamında Serdivan Trafik Park’a misafir oldu. Covid19 tedbirleri kapsamında ağırlanan minik misafirler, eğitim salonunda kendileri için hazırlanan çizgi film ve slaytlar eşliğinde teorik eğitim aldıktan sonra Trafik Park görevlilerinin nezaretinde pedallı araçları kullanarak pratik yapma imkanı buldular.

Trafik Park içerisindeki kaldırım, yaya geçitleri, trafik ışıkları, trafik levhaları ve üst geçitler hakkında da bilgi sahibi olan çocuklar mini trenle tur attılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.