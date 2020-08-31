Manav, husumetlisi tarafından vuruldu



Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, manav dükkanı bulunan Hasan Teker, husumetlisi olan E.K. tarafından iş yerinde bacağından tabancayla vuruldu. Yaralanan Teker, hastanede tedaviye alınırken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi´nde manav dükkanı bulunan Hasan Teker ile iş yerine gelen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.K., yanında getirdiği tabancayla Hasan Teker´i bacağından vurdu. E.K. olay yerinden kaçarken, Hasan Teker, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, E.K.´yi yakalamak için çalışma başlattı.

`KONUŞURKEN OĞLUMU VURUP, KAÇMIŞ´

Saldırı haberini alıp, manav dükkanına gelen Hasan Teker´in annesi Hayriye Teker, ''Oğlumun hiç suçu yoktu, daha önce aralarında kavga vardı. Gelmiş buraya, hiçbir şey yok gibi konuşurken oğlumu vurmuş sonra kaçmış. Yakalanmasını istiyorum, cezaevine atılsın oradan çıkmasın'' dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-31 16:00:17



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