Yeşil ışıkta aniden duran otomobile arkadan çarptılar: 5 yaralı

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Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sürücüsünün aniden fren yaptığı otomobile, başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Karakamış Mahallesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre yeşil ışıkta aniden duran Hasan Yaylı yönetimindeki 18 AB 888 plakalı otomobile, Doktor Zehra Kurt'un kullandığı 34 AGU 648 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, Zehra Kurt ile yanındaki Rümeysa Kurt ve Hasan Yaylı ile otomobilindeki Bilal Yaylı ve Fatoş Kaplan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Hasan Yaylı, Bilal Yaylı ve Fatoş Kaplan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Zehra Kurt ve Rümeysa Kurt ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan kazayı duyan 2 doktorun meslektaşı olan birçok kişi bölgeye gelip yaralılarla ilgilendi. Kaza anı, yol kenarındaki caminin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-31 18:36:48



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