Freni boşalan kamyon su servis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı

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Ramiz Kaan OKTAR-SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde freni boşalan silaj yüklü kamyon, kavşaktaki su servis aracına çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza 32 Evler Mahallesi 2´nci Cadde üzerinde meydana geldi. Caddeye doğru iniş yapan silaj yüklü 59 NF 625 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması nedeniyle duramayarak önce o sırada kavşakta dönüş yapan 54 B 6315 plakalı su servis aracına daha sonra da bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Serdivan Beşköprü Mahallesi ile bağlantının sağlandığı yol trafiğe kapanırken kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen 4 kişi, olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra kapalı yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-31 20:18:56



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