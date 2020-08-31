Tutuklanan anne Amanet: Bende onun çocuklarını öldüreceğim



Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde evlerinde çıkan yangında cesedi bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öldürülmesinin ardından 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan anne Gülüzar Amanet cezaevine gönderildiği sırada, "Ben de onun çocuklarını öldüreceğim" diye bağırdı.

Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçekız Sokak'ta 28 Nisan´da meydana gelen yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla bir televizyon programına başvurdu. Programa katılan anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı, çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine anne ve sevgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 şüpheli Sakarya´ya getirilirken, Hami Kıcı´nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 3 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaali Adliyesi´ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anne Gülüzar Amanet de tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderilirdiği sırada adliye çıkışında, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse bende onun çocuklarını öldüreceğim. Beklesin, bir çıkayım buradan. Ben çocuğuma bir şey yapmadım, vicdan azabını onlar çeksin. Yalan söylediği için tutuklandım, benden ayrılmak istediği için kavga ettik, her şeyi anlatacaktım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ

2020-08-31 20:33:41



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