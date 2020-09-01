Karı-koca, traktör kazasında öldü

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Mehmet KAVİS-HENDEK (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, fındık bahçesinden döndükleri traktörleri çukura düşünce yola savrulan İsmail Alişan (62) ile eşi Behiye Alişan (62) yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Hendek ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi´ndeki fındık bahçelerine giden İsmail-Behiye Alişan çifti, evlerine dönmek için traktöre bindi. İsmail Alişan'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenasrındaki çukura düştü. Çift de traktörden yol ortasına düşerek, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı karı-koca, ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-09-01 15:26:48



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