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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti

İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık bahçesinden döndükleri esnada kontrolden çıkan traktörün çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail ve Behiye Alişan çifti hayatını kaybetti.

Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde fındık bahçesinden döndükleri esnada kontrolden çıkan traktörün çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail ve Behiye Alişan çifti hayatını kaybetti.
Kaza, Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinden eşi ile birlikte dönmekte olan 62 yaşındaki İsmail Alişan idaresindeki traktör kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, çukura düştü. Kaza esnasında sürücü İsmail Alişan ile eşi Behiye Alişan ağır yaralandı.
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, kazada ağır yaralanan çift Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karıkoca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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