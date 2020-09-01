Şiddet mağduru kadına evini açtı



Ramiz Kaan OKTAR/ KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, birlikte yaşadığı A.M.R. (42) tarafından darbedildiğini öne sürerek polis merkezine gelip ifade veren Esma Karadeniz (50), polis ekiplerinin eşliğinde eşyalarını almak için eve döndüğünde, evinde yangın çıktığını gördü. Bunun üzerine Karadeniz, Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Sakarya Şube Başkanı Emriye Köse´nin evine sığındı.

Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı A.M.R. tarafından evde darbedildiğini öne süren Esma Karadeniz, alkollü olduğunu iddia ettiği A.M.R.´nin bir anlık boşluğundan yararlanarak evden çıkıp polise sığındığını söyledi. Cumhuriyet Polis Merkezine gelip ifade veren Karadeniz, polis ekiplerinin eşliğinde eşyalarını almak için eve döndüğünde, evinde yangın çıktığını gördü. Eşyaları ve cep telefonu yanan kadın, polis ekiplerinin eşliğinde götürüldüğü Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Sakarya Şube Başkanı Emriye Köse´nin evine sığındı. Öte yandan Esma Karadeniz´in şikayeti sonrası gözaltına alınan A.M.R., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. A.M.R. de Esma Karadeniz'den şikayetçi oldu.

'ÇOK İÇMİŞTİ, BANA NEDEN BUNU YAPIYORSUN DEDİM, UMURSAMADI'

A.M.R.'nin alkol alıp kendisini darbettiğini iddia eden Esma Karadeniz, "Çok alkollüydü, beni arka odaya götürüp tekmelemeye başladı. 'Beni neden dövüyorsun' dedim, umursamadı. Vücudumun her yerinde morluklar var. Çok sarhoştu, 'kendini bu hale getirmene ne gerek var' dedim. Saçımdan tutup arka odaya götürdü, camı kapıyı kapatıp beni tekmelemeye başladı. Kafamı duvara vurdu. Boynum kırılabilirdi, işim bitmişti. Elinden kurtulamayacağım diye camdan aşağı atlamayı düşündüm ama tenteye düşer ve oradan aşağıya düşersem ne olur diyerek atlamadım. Salonda da dövmeye başladığında mutfağa doğru onu itip kendisinden kurtulmak için kapıyı açıp merdivenlere attım kendimi, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sonra karakola gittim, oradan polislerle eve geldiğimde gördüm ki her şeyi yakmış. Psikolojim çok kötü, ben bunların altından, bu kadar borcun altından nasıl kalkacağım? Her şeyi yalan, beni mahvetti" dedi.

EVİNİ AÇTI

Esma Karadeniz´in evine sığındığı Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Sakarya Şube Başkanı Emriye Köse, "Gece 4'te evime geldi, çok kötü durumdaydı. Elindeki 2 poşet eşyayla buraya geldi, sağ olsun polis ekipleri de kapıya kadar eşlik etti. Şimdi benim Kocaali ilçesindeki evimdeyiz, burada bekliyoruz. Ben ona kol kanat gerdim, yanında oldum" diye konuştu.

'TEK TARAFLI DARP DEĞİL, KARŞILIKLI TARTIŞMA'

Öte yandan hakkındaki suçlamaları reddeden A.M.R., "Olayın olduğu akşam alkollüydüm, doğru ancak ben dışarda içip gelen biri değilim ama evde oturup alkol alıyorum. Evet ortada kayıp bir para var ama biz bu parayı birlikte yedik. Beni rezil etti ama bu söylenenlerden yüzde 90'ı yalan. Mahkemede şahitlerimize karşı, hakime karşı ne cevap vereceğini merak ediyorum. Evi yaptırıyorum şu an, ustalar evde çalışmaya başladı ve yaklaşık 60 ila 65 bin lira kadar bir masraf var evde. Burada evi kundaklama durumu yok, tamamen baştan sona bir yalan bu. Ben evde bir yangın çıkarmadım, evde çıkan yangının kundaklamayla alakası yok. Biz kavga ettik ama bana da saldırdı. Tek taraflı bir darp olayı yok, karşılıklı bir tartışma var. Ben bu karalamadan alnımın akıyla çıkacağım ama bundan sonrasını onlar düşünecek" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-01 17:34:44



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