Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan F.N. isimli şahıs tutuklandı

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Ramiz Kaan OKTAR-AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan F.N. (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul´da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce Sakarya´nın Akyazı İlçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi´ne gelerek yerleşen ve burada satın aldıkları araziye dergah yaptığı iddia edilen F.N. isimli şüpheli, Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonla `küçük yaşta çocuğa cinsel istismar´ suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-02 12:50:10



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