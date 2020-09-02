Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan F.N. isimli şahıs tutuklandı

Ramiz Kaan OKTAR-AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan F.N. (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul´da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce Sakarya´nın Akyazı İlçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi´ne gelerek yerleşen ve burada satın aldıkları araziye dergah yaptığı iddia edilen F.N. isimli şüpheli, Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonla `küçük yaşta çocuğa cinsel istismar´ suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-02 12:50:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.