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İl il dolaşarak hijyen dağıtıyorlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri çocuklar için hijyen artırıcı oyuncak sabun ürettiler Ürettikleri oyuncaklı sabunlarla çocuklara el yıkama alışkanlığını aşılamaya çalışıyorlar Kimya bölümü okuyan lise öğrencisi Hasan Şahin: “İl il dolaşıp hijyen dağıtıyoruz”

İHA

İl il dolaşarak hijyen dağıtıyorlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri çocuklar için hijyen artırıcı oyuncak sabun ürettiler Ürettikleri oyuncaklı sabunlarla çocuklara el yıkama alışkanlığını aşılamaya çalışıyorlar Kimya bölümü okuyan lise öğrencisi Hasan Şahin: “İl il dolaşıp hijyen dağıtıyoruz”

Korona virüs salgını nedeni ile il il gezerek çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabun üreten Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllülerinin sıradaki durağı Sakarya oldu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ise genç gönüllülere sabunları üretmek için kapılarını açtı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri tarafından çocuklar için hijyen arttırıcı oyuncaklı sabunlar geliştirildi. Genç gönüllüler il il dolaşarak çocuklara salgın döneminde hijyenin önemini anlatarak bitkisel olarak ürettikleri oyuncak sabunları çocuklara dağıtıyor. Sıradaki durakları Sakarya olan genç gönüllülere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık üniversitenin kapılarını açarak gençlerin sabun üretimlerini sağlamaları için laboratuvar temin etti.
Pandemi sürecinde çocuklarda hijyen arttırıcı ürün kullanımını teşvik etmek amacıyla bir proje geliştiren ve kendilerine ‘duru, temiz ve saf’ kelimeleri ile oluşturulan ‘DUTESA’ ismini veren öğrenciler; kar amacı gütmeyen toplumsal faaliyetler yürütüyor. Öğrenciler bu doğrultuda ürettikleri anti bakteriyel ve kimyasal içermeyen bitkisel sabun, dezenfektan ve hijyen ürünlerini birçok ilde ihtiyaç sahibi bölgelere de ulaştırıyorlar. İçerisinde oyuncak bulunan şeffaf sabunlarla çocukların oyuncağa ulaşma isteğiyle el yıkama alışkanlıklarını geliştirmeleri sağlanıyor.
Projenin amacından bahseden genç gönüllü Hasan Şahin, gittikleri diğer illere göre SUBÜ’nün kendilerine çok destek verdiğini ve sabunlarını üretmek için bir laboratuvar temin ettiklerini dile getirdi. Çocuklara hijyen alışkanlığını kazandırmak için bitkisel malzemelerden oyuncaklı sabun ürettiklerini belirten genç gönüllü Emirhan Belli, çocukların el yıkama alışkanlığının az olduklarını düşünerek ve çocuklara bu alışkanlığı daha hızlı kazandırmasını amaçlayarak bitkisel malzemelerle oyuncaklı sabunları ürettiklerini dile getirdi. Öğrencilere Sakarya’da kaldıkları süreç boyunca danışmanlık yapan SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güzel, il il gezerek Sakarya’ya gelen genç gönüllere üniversitenin kapılarını açtıklarını, sabun üretimleri için laboratuvar temin ettiklerini ve gençlere destek veren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a davranışından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

"Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaştık"
Lisede kimya bölümü okuyan ve bu sene Uluslararası Balkan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazanan Emirhan Belli, “Korona virüsten önce başlamıştık aslında biz bu çalışmaya. Daha sonrasında virüsünde ortaya başlamasıyla bir oldu. Diğer oyuncaklı sabunlardan daha farklı olabilmek için farklı bir hammadde üretmemiz gerekiyordu. Diğer sabun hammaddelerine bakıldığında zararlı malzemeler vardı, bizde üniversitelerimizden yardım alarak neler yapabileceğimizi düşündük. Yapılan çalışmalar üzerine kaynaklar aldık, okulda hocalarımız eşliğinde yaklaşık 22 tane deneme yaptık. Deneme yanılma yöntemiyle yaptığımız denemelerimizin son 2 tanesinde başarılı olduk. Biz bunların güvenlik raporları ve birçok analizlerini mikrobiyoloji laboratuvarlarında test ettik” dedi.

Bitkisel ve zararsız sabunları çocuklar ile buluşturuyorlar
Gittikleri her ilde yaklaşık 300 sabun dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Belli, “Amacımız, çocukların hijyenlerin artırabilmeleri ve ellerinin nemlendirilebilmesi için farklı polisakkaritler, sakkaritler gibi maddeler koyduk. Bunların hepsi gıdalarda kullanılan maddelerdi. Diğer sabunlardan ayıran en önemli özellik bitkisel olması ve hammaddeler de zararlı bir madde olmaması. Bunları daha çok çocuklar kullanıyor, onların sağlığı çok önemli. Korona virüs sürecinde hijyen en ön safta bulunuyor. Korona virüsünde çocuklarımızın hijyenini artırabilmesini hedefledik. Çok güzel olumlu cevaplarda alıyoruz, farklı illeri geziyoruz. Virüs sürecinde yüksek vaka çıkan yerlere gidiyoruz; Van, Hakkari, Mardin, Malatya ve Elazığ’a gittik. Gittiğimiz her ilde yaklaşık 300 sabun dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunları genelde yardıma muhtaç olan çocukların ailelerine gönderiyoruz. Oyuncağı gören çocuklar daha çok hevesleniyorlar ve ellerini daha fazla yıkıyorlar. Aldığımız geri dönüşler bu şekilde” diye konuştu.

"İl il dolaşıp hijyen dağıtıyoruz"
Diğer illerde olmayan bir ayrıcalığın Sakarya’da kendilerine SUBÜ tarafından sağlandığını söyleyen kimya bölümü okuyan lise öğrencisi Hasan Şahin, “İl il dolaşıp hijyen dağıtıyoruz biz. Üretmiş olduğumuz binden fazla oyuncaklı sabunu dağıttık. Sakarya’da bize laboratuvarını açan ve üretim yeri sağlayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a çok teşekkür ederiz. Birçoğunu kendimizin dağıttığı sabunları yeri geldi jandarma aracılığıyla da çocuklara ulaştırdık. Bu sabunları dağıttığımızda çocukların gülümsemesi, onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Çünkü onların hijyene alışması özellikle pandemi sürecinde çok önemli. Onları hijyene alıştırarak pandemi de verdiğimiz mücadelede yardımcı oluyoruz. Sakarya’ya geldiğimizde bize laboratuvar tahsis edildi, diğer illerde bu olmamıştı. Şuanda bu büyük bir ayrıcalık çünkü bize hem çalışma ortamı sağlandı hem gözetmen sağlandı yani bu şartlar altında daha iyi ve daha fazla sabun üretebiliyoruz” şeklinde konuştu.

"SUBÜ olarak destek olmaya çalıştık"
SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güzel ise, “Pandemi sürecinde el yıkama alışkanlığının kazandırılması ile alakalı bir proje yaptıklarını söylediler. Üniversite olarak bizde onlara kısmi olarak destek olmaya çalıştık. Ailelerimiz tarafından bizlere eskiden beri söylenen ve bir motto haline gelmiş vatana, millete hayırlı evlat olma ifadesini, hedefini gerçekleştirmek adına biz zaten bilimsel çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama bunun yanında böyle genç arkadaşlara ışık verecek, bundan sonra gelecekte bir şeyler yaparak ülkeye faydalı olmasını beklediğimiz genç arkadaşlarımıza da Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi olarak yardım etmek istiyoruz. Tabi bu konuda Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık hocamız çok katkı sağladı, ona çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu genç arkadaşlar ileride bu projelerden daha güzel projeler yaparak ülkemize faydalı olurlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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