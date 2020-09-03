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Düğün sektörü temsilcileri, yasakların kalkmasını talep etti

DHA

Düğün sektörü temsilcileri, yasakların kalkmasını talep etti


Ramiz Kaan OKTAR-SERDİVAN (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde bulunan tesiste bir araya gelen düğün salonu işletmecileri, organizasyon firması sahipleri ve çok sayıda sektör temsilcisi, düğün ve etkinliklerin iptal edilmesi yerine önlem alınmasını istedi. 
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen `Covid-19 Ek Tedbirleri´ isimli genelge kapsamında, 4 Eylül itibariyle düğünlere getirilen kısıtlama sonrası Sakarya´da bulunan çok sayıda düğün salonu işletmecisi, organizasyon firması sahibi, çiçekçi, gelinlikçi ve çeşitli meslek grubu üyeleri, Serdivan ilçesinde bulunan bir tesiste bir araya gelerek yasakların tekrar değerlendirilmesi talebinde bulundu.
'ZARARI EN AĞIR BİZ YAŞIYORUZ'
Kurallara uyulmayan bazı düğün ve etkinlikler nedeniyle yasakların yeniden geldiğini söyleyen bir organizasyon firması sahibi Cem Kapankaya, ''Yılın 12 ayının sadece 5 ayında iş yapan ve 4 bin kişinin ekmek yediği düğün sektörü dün gece gelen son dakika haberiyle yasaklanmıştır. Sizin de bildiğiniz gibi buna kısıtlama demiyorum çünkü yemek fabrikaları, garsonlar, müzisyenler, organizasyon firmaları, çiçekçiler işsiz kalmıştır. 19 Mart tarihinde kapanan sektörümüz, 4 Eylül tarihinde tekrardan kapatılmıştır. Sektör çalışanları olarak Covid-19´un dünya ekonomisine yarattığı zararı en ağır biz yaşıyoruz. Kontrolsüz, denetimsiz ve kurallara uygun olmayan bazı düğün nedenleri ile bu yasak tekrardan gelmiştir. Bugün burada bulunan işletme sahipleri zaten mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında kepenk kapatmışken şimdi tekrardan kepenk indirmek zorunda bırakılmıştır. Şehrimizde bulunan 200´ü aşkın düğün salonu ve 500´ü aşkın düğün sektörüne hizmet veren firma bugün itibari ile işsiz kalmıştır. Nitekim hem sosyal medyadan hem de görsel medyadan takip ettiğimiz üzere beach´lerin, otel eğlence alanlarının, sahillerin, dolmuşların, etkinliklerine kurallara uymadan devam ettiklerini görmekteyiz. Aynı şekilde beach´lerde ve diskolarda oyun oynarsanız virüs bulaşmıyor ama düğün salonlarında oyun oynarsanız virüs bulaşmaktadır. Pastaneden pasta yemek risk teşkil etmiyordur ancak düğün salonlarında pasta yerseniz kesinlikle Covid-19 virüsüne bulaşıyorsunuz. Bilim Kurulu dün aynen bu açıklamayı yapmıştır. Türk töresinin bin yıldır özenle günümüze taşıdığı düğün töresi aşağılanmaktadır ve Covid-19 virüsüne karşı tek sorumlu olarak gösterilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, esnafınız zor durumdadır. Ülkenizin gençliği hayal kırıklığı yaşamaktadır. Lütfen bu yasağı kaldırın ya da yasağın kalkacağı günü bize iletin. Lütfen müşteri kaporalarını karşılayın ve esnafımızın kirasını, kredisini, personel giderlerini ve araç giderlerini karşılamasına yardımcı olun'' dedi.
'KARARLAR GÖZDEN GEÇİRİLEREK DENETİMLİ DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'
Kararların, davetlere devam edebilmelerine olanak sağlayarak düzenlenmesini isteyen düğün salonu sahibi Osman Ertan Baylan, ''Bu kararın toplu taşıma araçları, kafeterya, restoran, lokanta gibi iş yerleriyle kıyaslandığında metrekare ve hizmet verdiğimiz kişi sayısı baz alındığında, biz onlara nazaran çok daha geniş alanlarda davetlerimizi gerçekleştirdiğimizi ve kişisel mesafeye çok daha uygun bir şekilde mesleğimizi icra ettiğimizi biliyoruz. Bu hususların dikkate alınarak verilmiş olan yeni önlem kararlarının gözden geçirilerek çok daha uygun, doğru ve denetimli bir şekilde davetlere devam edebileceğimiz bir şekilde tertiplenmesini devletimiz ve hükumetimizden talep ediyoruz'' diye konuştu. 
'DENETLENEREK YAPILSIN'
Düğünler ve organizasyonların denetlenerek yapılabileceğini söyleyen bir organizasyon firması sahibi Yunus Emre Terzi ise , şunları söyledi:
''Buradan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, valimize ve tüm illerin valilerine söylemek istediğimiz, turizm, havayolu, toplu taşımalar, kafeler, restoranlar da dahil tüm sektörler eğer belli bir denetleme ile işlerini ilerletebiliyorlarsa düğünler ve organizasyonların da denetlenerek en iyi şekilde yapılabileceğini düşünüyoruz'' dedi.
Konuşmaların sonunda hazırladıkları dilekçeleri imzalayan firma yetkilileri, dilekçeyi Cumhurbaşkanlığı´na gönderilmesi için Sakarya Valiliği´ne götürdü. Öte yandan program öncesinde jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak, tesise giren herkesin kimliklerini alıp, Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesi yaptı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-03 16:23:55

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